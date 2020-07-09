Фургала заставят ответить за сгоревших в «Холдоми» детей

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ в четверг утром задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Следствие подозревает его в организации покушения на убийство и убийстве нескольких предпринимателей, совершённых в 2004-2005 годах на территории края и Амурской области.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН напомнил о трагедии в Хабаровском крае, которая произошла почти ровно год назад и ответственность за которую, как утверждает Трунов, несёт губернатор Сергей Фургал. Речь о пожаре в палаточном лагере под Хабаровском на базе отдыха «Холдоми», в котором погибли 4 детей и ещё 12 пострадали.

«Мы проводили по этому поводу на площадке НСН пресс-конференцию, где присутствовал, в том числе, сенатор от этого региона и тогда была озвучена необходимость возбуждения уголовного дела в отношении губернатора Сергея Фургала», - сказал адвокат.

Он подробно рассказал, почему, по его мнению, именно Сергей Фургал лично ответственен за трагедию, в которой погибли дети, и заявил, что собирается взыскать с него материальную ответственность в пользу семей погибших и пострадавших детей.