Фургала заставят ответить за сгоревших в «Холдоми» детей
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил, что собирается взыскать с губернатора Сергея Фургала материальную ответственность в пользу семей погибших и пострадавших в сгоревшем палаточном городке детей.
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ в четверг утром задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Следствие подозревает его в организации покушения на убийство и убийстве нескольких предпринимателей, совершённых в 2004-2005 годах на территории края и Амурской области.
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН напомнил о трагедии в Хабаровском крае, которая произошла почти ровно год назад и ответственность за которую, как утверждает Трунов, несёт губернатор Сергей Фургал. Речь о пожаре в палаточном лагере под Хабаровском на базе отдыха «Холдоми», в котором погибли 4 детей и ещё 12 пострадали.
«Мы проводили по этому поводу на площадке НСН пресс-конференцию, где присутствовал, в том числе, сенатор от этого региона и тогда была озвучена необходимость возбуждения уголовного дела в отношении губернатора Сергея Фургала», - сказал адвокат.
Он подробно рассказал, почему, по его мнению, именно Сергей Фургал лично ответственен за трагедию, в которой погибли дети, и заявил, что собирается взыскать с него материальную ответственность в пользу семей погибших и пострадавших детей.
«Суть в том, что этот лагерь функционировал по государственной программе. То есть там были государственные деньги и в обязанность государственных чиновников входил контроль за ситуацией, которая там происходит. А там, в погоне за деньгами, дополнительно настроили палаток, помимо основных корпусов. Фургал после пожара давал пресс-конференцию и заявил, что все прекрасно понимают, что там северный район, ночью холодно и нужно было предполагать, что будут включаться обогревательные приборы и будет опасность. То есть он знал и понимал, и, как государственный чиновник, обязан был контролировать эту ситуацию, но не выполнил надлежащим образом свои профессиональные обязанности, что привело к гибели четырёх детей. Тогда даже Медведев выступил и высказался, что это ответственность губернатора.
Тогда силовые органы не отреагировали надлежащим образом, и Фургал был во власти, а сейчас мы это оформим документально, потому что в этом деле есть материальная ответственность перед семьями погибших и пострадавших детей. И эта ответственность лежит на губернаторе, который осознавал общественную опасность и ничего не сделал, что привело к трагическим последствиям. И этот вопрос важнее, чем разборки между предпринимателями, которые постреляли друг в друга», - заключил Игорь Трунов.
В ночь на 23 июля 2019 года в палаточном городке под Хабаровском на базе отдыха «Холдоми» произошёл сильнейший пожар. Пламя охватило площадь в 2,4 тысячи квадратных метров. 20 из 26 палаток сгорели дотла. В момент происшествия в палаточном лагере «Холдоми» находилось 189 детей. 4 детей погибли и ещё 12 пострадали в результате пожара.
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