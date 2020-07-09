Жириновский убеждён, что Фургала «заказали» московские бизнесмены
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что задержание губернатора Хабаровского края не что иное, как передел собственности и экономический разбой в регионе.
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ в четверг утром задержали губернатора Хабаровского края, представляющего партию ЛДПР Сергея Фургала. Следствие подозревает его в организации покушения на убийство и убийстве нескольких предпринимателей, совершённых в 2004-2005 годах на территории края и Амурской области.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к журналистам и выступил в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который в 2018 году шёл на выборы главы региона от его партии.
«Задержание прошло в самой некорректной форме. Он не преступник и никуда не сбежит. Силовиков надо остановить, пусть действуют так с бандитами. Если в 2004 или 2005 году произошли, действительно, какие-то преступления, чего вы ждали 15 лет? Когда он шёл на выборы, никто никого не извещал, что он был замешан и идёт как обвиняемый», - заявил Жириновский.
Он заявил, что задержание и выдвинутые обвинения связаны с попытками продать один из крупнейших заводов региона китайцам, чему, по его словам, мешал губернатор.
«Они начали заниматься экономическим разбоем. Арестовали одного из совладельцев завода «Амурсталь», который даёт металл всему краю и где работает тысяча человек, Мистрюкова, и отвезли в Москву, в Лефортово. По сведениям его жены, его там пытали полгода, заставляя дать показания против Фургала. Им надо было продать этот завод китайцам, чтобы перепрофилировать его и выпускать какую-то гадость. Мы обращались по этому поводу в МВД, в ФСБ и к президенту.
Всё это приведёт к ухудшению положения в масштабах всей страны. А впереди голод и безработица. Это дикая кадровая ошибка и произвол, в которых виноваты силовики и московский бизнес. Происходит передел собственности!» - добавил лидер ЛДПР.
В заключении он назвал Сергея Фургала лучшим губернатором за историю Хабаровского края и выразил уверенность, что его попытаются довести до самоубийства.
«Фургал был самый лучший губернатор за всю историю Хабаровского края. А мы защищали, и будем защищать наших людей и никогда его из партии не исключим. Я уверен, что это всё рассосётся, но его заставят покончить жизнь самоубийством, чтобы дело закрыть», - подытожил Владимир Жириновский.
Кроме того, в ходе пленарного заседания Госдумы Владимир Жириновский заявил, что фракция готова сложить свои полномочия и отозвать всех своих губернаторов в знак солидарности со своим соратником.
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