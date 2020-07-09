Жириновский убеждён, что Фургала «заказали» московские бизнесмены

«Задержание прошло в самой некорректной форме. Он не преступник и никуда не сбежит. Силовиков надо остановить, пусть действуют так с бандитами. Если в 2004 или 2005 году произошли, действительно, какие-то преступления, чего вы ждали 15 лет? Когда он шёл на выборы, никто никого не извещал, что он был замешан и идёт как обвиняемый», - заявил Жириновский.

Он заявил, что задержание и выдвинутые обвинения связаны с попытками продать один из крупнейших заводов региона китайцам, чему, по его словам, мешал губернатор.

«Они начали заниматься экономическим разбоем. Арестовали одного из совладельцев завода «Амурсталь», который даёт металл всему краю и где работает тысяча человек, Мистрюкова, и отвезли в Москву, в Лефортово. По сведениям его жены, его там пытали полгода, заставляя дать показания против Фургала. Им надо было продать этот завод китайцам, чтобы перепрофилировать его и выпускать какую-то гадость. Мы обращались по этому поводу в МВД, в ФСБ и к президенту.

Всё это приведёт к ухудшению положения в масштабах всей страны. А впереди голод и безработица. Это дикая кадровая ошибка и произвол, в которых виноваты силовики и московский бизнес. Происходит передел собственности!» - добавил лидер ЛДПР.

В заключении он назвал Сергея Фургала лучшим губернатором за историю Хабаровского края и выразил уверенность, что его попытаются довести до самоубийства.

«Фургал был самый лучший губернатор за всю историю Хабаровского края. А мы защищали, и будем защищать наших людей и никогда его из партии не исключим. Я уверен, что это всё рассосётся, но его заставят покончить жизнь самоубийством, чтобы дело закрыть», - подытожил Владимир Жириновский.

Кроме того, в ходе пленарного заседания Госдумы Владимир Жириновский заявил, что фракция готова сложить свои полномочия и отозвать всех своих губернаторов в знак солидарности со своим соратником.

