ФСБ: Жителя Владимирской области задержали за работу на украинские спецслужбы

Житель Владимирской области, который должен был за деньги передавать данные о передвижении военных железнодорожных составов, задержан за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом сообщили в ФСБ.

Жителя Сахалина арестовали за сотрудничество с украинскими спецслужбами

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя города Гусь-Хрустальный Владимирской области, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с украинскими спецслужбами», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным правоохранителей, задержанный по своей инициативе пытался связаться с представителями зарубежных государств, в том числе Украины, с корыстными целями. Действия злоумышленника взяли под контроль, его переписку задокументировали, при этом факт получения денег подтвержден распиской и фотоотчетом. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее ФСБ задержала жителя Южно-Сахалинска за сотрудничество с украинскими спецслужбами, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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