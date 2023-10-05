ФСБ: Жителя Владимирской области задержали за работу на украинские спецслужбы
Житель Владимирской области, который должен был за деньги передавать данные о передвижении военных железнодорожных составов, задержан за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом сообщили в ФСБ.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя города Гусь-Хрустальный Владимирской области, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с украинскими спецслужбами», — приводит сообщение РИА Новости.
По данным правоохранителей, задержанный по своей инициативе пытался связаться с представителями зарубежных государств, в том числе Украины, с корыстными целями. Действия злоумышленника взяли под контроль, его переписку задокументировали, при этом факт получения денег подтвержден распиской и фотоотчетом. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Ранее ФСБ задержала жителя Южно-Сахалинска за сотрудничество с украинскими спецслужбами, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru