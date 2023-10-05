Жителя Сахалина арестовали за сотрудничество с украинскими спецслужбами
Жителя Южно-Сахалинска задержали и заключили под стражу за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Сахалинской области.
По данным ведомства, 57-летний мужчина негативно относится к политике РФ и не поддерживает проведение специальной военной операции. Задержанный намеренно установил контакт с представителем украинских спецслужб для оказания помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России.
В отношении южносахалинца возбудили уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (международной, иностранной организацией). Мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указали в ФСБ.
Ранее жителя Камчатки, бывшего гражданина Украины лишили российского паспорта из-за призывов к насильственным действиям в отношении россиян и органов власти, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru