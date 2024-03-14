ФСБ задержала в Петербурге членов ячейки РДК

По данным ведомства, в состав законспирированной ячейки входили четверо жителей Петербурга «из числа приверженцев праворадикальной идеологии». По заданию кураторов задержанные планировали отравить высокотоксичным химическим веществом продукты, предназначенные для отправки в качестве гумпомощи российским военным в зоне СВО и жителям новых регионов РФ. Кроме того, злоумышленники вели разведку расположенных в Петербурге и Ленинградской области объектов критически важной инфраструктуры для подготовки терактов.

Членов террористической ячейки задержали, правоохранители возбудили уголовные дела об участии в деятельности террористической организации.

Ранее ФСБ нейтрализовала в Карелии гражданина Белоруссии, завербованного украинскими спецслужбами и готовившего теракт в городе Олонец, напоминает «Свободная пресса».

