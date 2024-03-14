ФСБ задержала в Петербурге членов ячейки РДК
Членов ячейки организации «Русский добровольческий корпус» (признана террористической и запрещена в России), курируемых украинской военной разведкой, задержали в Санкт-Петербурге. Злоумышленники планировали отправить в зону специальной военной операции отравленную гуманитарную помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, в состав законспирированной ячейки входили четверо жителей Петербурга «из числа приверженцев праворадикальной идеологии». По заданию кураторов задержанные планировали отравить высокотоксичным химическим веществом продукты, предназначенные для отправки в качестве гумпомощи российским военным в зоне СВО и жителям новых регионов РФ. Кроме того, злоумышленники вели разведку расположенных в Петербурге и Ленинградской области объектов критически важной инфраструктуры для подготовки терактов.
Членов террористической ячейки задержали, правоохранители возбудили уголовные дела об участии в деятельности террористической организации.
Ранее ФСБ нейтрализовала в Карелии гражданина Белоруссии, завербованного украинскими спецслужбами и готовившего теракт в городе Олонец, напоминает «Свободная пресса».
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