ФСБ задержала в Петербурге членов ячейки РДК

Членов ячейки организации «Русский добровольческий корпус» (признана террористической и запрещена в России), курируемых украинской военной разведкой, задержали в Санкт-Петербурге. Злоумышленники планировали отправить в зону специальной военной операции отравленную гуманитарную помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

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По данным ведомства, в состав законспирированной ячейки входили четверо жителей Петербурга «из числа приверженцев праворадикальной идеологии». По заданию кураторов задержанные планировали отравить высокотоксичным химическим веществом продукты, предназначенные для отправки в качестве гумпомощи российским военным в зоне СВО и жителям новых регионов РФ. Кроме того, злоумышленники вели разведку расположенных в Петербурге и Ленинградской области объектов критически важной инфраструктуры для подготовки терактов.

Членов террористической ячейки задержали, правоохранители возбудили уголовные дела об участии в деятельности террористической организации.

Ранее ФСБ нейтрализовала в Карелии гражданина Белоруссии, завербованного украинскими спецслужбами и готовившего теракт в городе Олонец, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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