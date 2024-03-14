ФСБ задержала жительницу Мариуполя по подозрению в шпионаже
Жительница Мариуполя задержана по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Донецкой Народной Республике.
«Задержанная собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны... вблизи Мариуполя и передавала ее украинским спецслужбам в социальных сетях», — отметили в ведомстве.
ФСБ поделилась видео задержания женщины, а также скриншотами ее переписки с представителями спецслужб Украины в мессенджере. Подозреваемую просили за вознаграждение узнать расположение блокпостов и проверить, летают ли беспилотники в указанном районе.
Правоохранители возбудили уголовное дело о шпионаже.
Ранее в Крыму задержали украинского шпиона, собиравшего данные о перемещениях подразделений Росгвардии в зоне специальной военной операции, напоминает «Свободная пресса».
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