ФСБ задержала жительницу Мариуполя по подозрению в шпионаже

«Задержанная собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны... вблизи Мариуполя и передавала ее украинским спецслужбам в социальных сетях», — отметили в ведомстве.

ФСБ поделилась видео задержания женщины, а также скриншотами ее переписки с представителями спецслужб Украины в мессенджере. Подозреваемую просили за вознаграждение узнать расположение блокпостов и проверить, летают ли беспилотники в указанном районе.

Правоохранители возбудили уголовное дело о шпионаже.

Ранее в Крыму задержали украинского шпиона, собиравшего данные о перемещениях подразделений Росгвардии в зоне специальной военной операции, напоминает «Свободная пресса».

