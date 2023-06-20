ФСБ задержала в Нальчике подозреваемого в шпионаже гражданина Украины

По данным ведомства, 44-летний мужчина по заданию СБУ передал сотруднику зарубежной спецслужбы «сведения военного характера» для использования против безопасности РФ в условиях специальной военной операции.

Правоохранители возбудили уголовное дело о шпионаже, пишет РИА ФАН. Задержанному может грозить от 10 до 20 лет заключения.

Ранее ФСБ задержала жителя Брянской области, который по заданию СБУ оборудовал тайники для совершения теракта в России, напоминает «Свободная пресса».

