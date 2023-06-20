ФСБ задержала в Нальчике подозреваемого в шпионаже гражданина Украины

Гражданин Украины, подозреваемый в шпионаже в пользу украинской Службы безопасности (СБУ), задержан в Нальчике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

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По данным ведомства, 44-летний мужчина по заданию СБУ передал сотруднику зарубежной спецслужбы «сведения военного характера» для использования против безопасности РФ в условиях специальной военной операции.

Правоохранители возбудили уголовное дело о шпионаже, пишет РИА ФАН. Задержанному может грозить от 10 до 20 лет заключения.

Ранее ФСБ задержала жителя Брянской области, который по заданию СБУ оборудовал тайники для совершения теракта в России, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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