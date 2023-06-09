Экс-сотрудника омского предприятия ОПК задержали за шпионаж в пользу Германии

По данным ведомства, россиянин «инициативно установил контакт с представителем ФРГ» для передачи данных в военной области. В обмен задержанному должны были оказать содействие в получении гражданства Германии.

«Задокументированы преступные действия фигуранта, направленные на сбор сведений о важных военных объектах Минобороны России, которые стали ему известны в рамках осуществления служебной деятельности», — указали в ФСБ.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене.

Ранее ФСБ задержала жителя Приморья, который передавал украинской разведке сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры региона, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

