ФСБ задержала студента в Приморье за шпионаж в пользу Украины
Жителя Приморья задержали по подозрении в работе на главное управление разведки Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ в регионе.
Уточняется, что мужчина передавал сведения украинским спецслужбам о транспортных узлах региона и об объектах органов правопорядка. Отмечается, что он является студентом одного из местных учебных заведений.
Против задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Максимальное наказание за такое правонарушение предусматривает пожизненное лишение свободы.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя ХМАО, планировавшего теракт на железной дороге, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru