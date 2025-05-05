ФСБ задержала жителя ХМАО, планировавшего теракт на железной дороге

Жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который планировал совершить теракт на Свердловской железной дороге, задержали правоохранители. Об этом сообщает управление ФСБ по Тюменской области.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий... пресечена противоправная деятельность жителя Ханты-Мансийского автономного округа, гражданина России, подозреваемого в приготовлении к совершению террористического акта на объекте железнодорожного транспорта», - рассказали правоохранители.

Злоумышленник не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам. Как отметили в ФСБ, фигурант, разделяющий взгляды запрещенного украинского военизированного объединения, через мессенджер вступил в преступный сговор с неустановленным участником формирования. По заданию куратора злоумышленник собирался установить на железнодорожном полотне участка самодельное взрывное устройство, которое могло «осуществить разрушение железнодорожного подвижного состава».

Правоохранители возбудили уголовное дело о подготовке к теракту группой лиц по предварительному сговору. Россиянина арестовали.

Ранее в Дагестане задержали гражданку России, которая планировала совершить теракт 9 мая у здания полицейского участка в Хасавюрте, пишет Ura.ru.

