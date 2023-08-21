ФСБ задержала менеджера Одесской железной дороги за диверсию

Оперативники Федеральной службы безопасности задержали высокопоставленного сотрудника Одесской железной дороги за организацию диверсии в Херсоне. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

В Псковской области задержали агента СБУ и запретили ему въезд в Россию

Задержанный украинец в начале спецоперации организовал повреждение стрелочных переводов на железнодорожной станции Херсон. Это привело к временному нарушению снабжения группировки российской армии.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия). Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

Сотрудники ФСБ 19 августа задержали в Луганской республике женщину, которая на протяжении года передавала Киеву сведения о дислокации Народной милиции ЛНР и подразделений ВС РФ, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДиверсияХерсонЖелезная ДорогаУкраинаФСБ

Горячие новости

Все новости

партнеры