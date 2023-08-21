ФСБ задержала менеджера Одесской железной дороги за диверсию
Оперативники Федеральной службы безопасности задержали высокопоставленного сотрудника Одесской железной дороги за организацию диверсии в Херсоне. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
Задержанный украинец в начале спецоперации организовал повреждение стрелочных переводов на железнодорожной станции Херсон. Это привело к временному нарушению снабжения группировки российской армии.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия). Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.
Сотрудники ФСБ 19 августа задержали в Луганской республике женщину, которая на протяжении года передавала Киеву сведения о дислокации Народной милиции ЛНР и подразделений ВС РФ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Bloomberg: западные компании покупают нефть из РФ выше потолка цен
- Гутерреш намерен огласить несколько важных посланий на саммите БРИКС
- Эрдоган предостерег ЭКОВАС от вторжения в Нигер
- ФСБ задержала в Ростовской области украинку за сбор данных о ВС России и ПВО
- В Киеве заявили об ударе по бригаде ВСУ из-за публикаций в СМИ
- Цены на газ в Европе по итогам торгов выросли почти на 10%
- ФСБ задержала менеджера Одесской железной дороги за диверсию
- Гладков: в Шебекинском округе сбит БПЛА самолетного типа
- Посольство США призвало американцев покинуть Белоруссию
- Россельхознадзор запретил ввоз яблок, персиков и черешни из Новой Зеландии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru