В Псковской области задержали агента СБУ и запретили ему въезд в Россию
Управление ФСБ по Псковской области пресекло попытку шпионажа в интересах украинских спецслужб, правоохранители выявили собиравшего данные о российских пограничниках уроженца Днепропетровска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Гражданину Украины объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж)», — указали в ФСБ.
Как отметили в ФСБ, злоумышленника задержали при въезде на территорию РФ в Печорском районе. Ведомство установило, что Служба безопасности Украины поручила мужчине собрать информацию о военнослужащих-пограничниках, а также украинцах, сотрудничающих с силовиками. Задержанный признал, что с октября 2022 года состоит в агентурном аппарате СБУ, однако не успел собрать и передать информацию противнику. Мужчине запретили въезд в Россию до 2053 года.
Ранее сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали подозреваемого в шпионаже украинца, злоумышленник собирал данные о расположении военных и техники Народной милиции ЛНР и ВС РФ, напоминает RT.
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