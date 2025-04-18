ФСБ задержала иностранного агента СБУ, готовившего теракт в Краснодарском крае
В Новороссийске задержали иностранца, который готовил теракт по заданию украинских кураторов, сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ).
По версии следствия, подозреваемый забрал из тайника взрывное устройство весом в 2,5 кг. Он собирался подорвать административное здание в центре города. Уточняется, что гражданин Белоруссии 2000 года рождения также собирал информацию о местах размещения российских солдат и военных кораблей Черноморского флота в Краснодарском крае.
ФСБ добавила, что он был завербован Службой безопасности Украины в декабре прошлого года. Задержанный выполнял задания кураторов и получал их через сообщения в мессенджерах. Против обвиняемого начато расследование по статье 205 УК РФ (подготовка к совершению теракта). Ему грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.
Ранее российские силовики предотвратили теракт в Пятигорске, который планировал уроженец одной из стран Центральной Азии, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru