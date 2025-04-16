ФСБ задержала готовившего покушение на депутата парламента ЛНР
Местного жителя, готовившего покушение на депутата парламента, задержали в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.
По данным ведомства, фигурант - гражданин России, житель Луганска - начал сотрудничать с представителем разведки Украины. Злоумышленник обучался диверсионной деятельности, участвовал в организации и оборудовании тайников с взрывчаткой для применения при совершении терактов в республике.
«Позднее по заданию украинской спецслужбы преступник в целях совершения теракта в отношении депутата народного совета... извлек из схрона взрывчатые вещества и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства», - указали в УФСБ, подчеркнув, что подозреваемого задержали.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Гражданину инкриминируют государственную измену, обучение в целях осуществления террористической деятельности, приготовление к теракту, приобретение и хранение взрывчатки.
Ранее ФСБ пресекла деятельность группы пособников террористической организации в Татарстане, пишет 360.ru.
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