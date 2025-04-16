ФСБ предотвратила теракт в досуговом центре Пятигорска
Российские силовики предотвратили теракт в Пятигорске, который планировал уроженец одной из стран Центральной Азии. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
По данным ведомства, задержанный, который является участником запрещенной в России международной террористической организации, планировал совершить теракт в одном из городских досуговых центров.
«После теракта он собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях», - указали в ФСБ.
Отмечается, что по месту проживания злоумышленника силовиками были обнаружены и изъяты бутылки с зажигательной смесью. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сотрудники ФСБ задержали агента военной разведки Украины, гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который привез в РФ взрывные устройства для совершения терактов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru