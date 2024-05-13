ФСБ задержала экс-сотрудника «Яндекса» по делу о госизмене в виде спонсирования ВСУ

Как отметили в ФСБ, задержанный причастен к госизмене в форме оказания финансовой помощи украинской армии в деятельности, направленной против безопасности России. По данным правоохранителей, после начала специальной военной операции фигурант переводил средства на счет зарегистрированного на Украине фонда. Деньги направляли на приобретение бронетехники, боеприпасов, экипировки, медикаментов для ВСУ.

Кроме того, задержанный скрывался от частичной мобилизации и покидал РФ. По данным ФСБ, ранее фигуранта привлекали к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена».

Ранее ФСБ задержала в Тамбове россиянина, который по указанию украинских спецслужб пытался подорвать здания судов, напоминает «Свободная пресса».

