Россиянина приговорили за госизмену и теракт к 15 годам колонии

Суд в Чувашии признал россиянина виновным в совершении теракта на железнодорожном объекте и госизмене в пользу Украины и приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на УФСБ по Чувашской Республике.

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Суд установил, что 20-летний житель Мордовии начал сотрудничество с украинскими спецслужбами через интернет и согласился совершать теракты на российских предприятиях за деньги. Осужденный поджог батарейные шкафы у станций Светотехника-Алатырь (Алатырский район, Чувашия) и тяговую подстанцию железнодорожного перегона Ялга-Саранск (Саранск, Мордовия).

Ранее Ленинский районный суд Пензы арестовал 57-летнего местного жителя, обвиняемого в государственной измене.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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