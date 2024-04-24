Россиянина приговорили за госизмену и теракт к 15 годам колонии
Суд в Чувашии признал россиянина виновным в совершении теракта на железнодорожном объекте и госизмене в пользу Украины и приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на УФСБ по Чувашской Республике.
Суд установил, что 20-летний житель Мордовии начал сотрудничество с украинскими спецслужбами через интернет и согласился совершать теракты на российских предприятиях за деньги. Осужденный поджог батарейные шкафы у станций Светотехника-Алатырь (Алатырский район, Чувашия) и тяговую подстанцию железнодорожного перегона Ялга-Саранск (Саранск, Мордовия).
Ранее Ленинский районный суд Пензы арестовал 57-летнего местного жителя, обвиняемого в государственной измене.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат: Следствие согласилось на снятие ареста с части имущества Блиновской
- Депутат Журавлев: Жаль людей, для которых любовь к родине не главная ценность
- Киркоров заявил, что на концерте в «Олимпийском» забыл слова песни «Снег»
- Россиянина приговорили за госизмену и теракт к 15 годам колонии
- СМИ: Спрос на «запрещенные» книги на маркеплейсах вырос до 40%
- СМИ: Умерла блогер Лена Миро
- В РАН подготовили программу исследования Луны до 2050 года
- «Автодор» повысил тарифы на проезд по платным участкам дорог до 25%
- Бронетехнику НАТО привезли на Поклонную гору в Москву
- В Брянской области могут построить завод по выпуску обезболивающих препаратов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru