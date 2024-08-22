ФСБ возбудила дело против иностранных журналистов за репортажи из Курской области

ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в Курской области в районе Суджи журналистом CNN Ником Пейтоном Уолшем и двумя украинскими репортерами Олесей Боровик и Дианой Буцко.

В спецслужбе сообщили, что журналисты незаконно пересекли государственную границу РФ и занимались видеосъемками в районе города Суджа в Курской области.

МИД вызвал посла Италии из-за проникновения журналистов RAI в Курскую область

Ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело против итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини. Сотрудниками СМИ может грозить лишение свободы до 5 лет.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия примет меры против проникших в Курскую область западных СМИ.



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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ФСБЖурналистыКурская Область

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