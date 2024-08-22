ФСБ возбудила дело против иностранных журналистов за репортажи из Курской области

Ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело против итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини. Сотрудниками СМИ может грозить лишение свободы до 5 лет.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия примет меры против проникших в Курскую область западных СМИ.







