Захарова: Россия примет меры против проникших в Курскую область западных СМИ
Все случаи незаконного проникновения представителей западных СМИ на территорию Курской области тщательно фиксируются, а к нарушителям будут применяться соответствующие меры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, правовую оценку таким действиям дадут компетентные органы.
«Рассматриваем подобную активность западных СМИ как свидетельство их прямой вовлеченности в осуществление масштабной гибридной агрессии против России», - подчеркнула она.
Захарова добавила, что по некоторым фактам незаконного пересечения границы РФ уже возбуждены уголовные дела.
Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что идея пустить в Курскую область правозащитников из ООН не является удачной, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru