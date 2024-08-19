Захарова: Россия примет меры против проникших в Курскую область западных СМИ

Все случаи незаконного проникновения представителей западных СМИ на территорию Курской области тщательно фиксируются, а к нарушителям будут применяться соответствующие меры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По её словам, правовую оценку таким действиям дадут компетентные органы.

«Рассматриваем подобную активность западных СМИ как свидетельство их прямой вовлеченности в осуществление масштабной гибридной агрессии против России», - подчеркнула она.

Захарова добавила, что по некоторым фактам незаконного пересечения границы РФ уже возбуждены уголовные дела.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что идея пустить в Курскую область правозащитников из ООН не является удачной, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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