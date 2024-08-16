МИД вызвал посла Италии из-за проникновения журналистов RAI в Курскую область

Министерство иностранных дел России вызвало посла Италии в Москве Чечилия Пиччони и выразило протест в связи с тем, что журналисты итальянского телеканала RAI проникли в Курскую область для освещения атаки ВСУ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

МИД России заявило, что пребывание журналистов в данном районе является незаконным и подпадает под УК. Российские профильные ведомства в настоящее время устанавливают обстоятельства этого инцидента и рассматривают возможность принятия соответствующих мер.