МИД вызвал посла Италии из-за проникновения журналистов RAI в Курскую область
Министерство иностранных дел России вызвало посла Италии в Москве Чечилия Пиччони и выразило протест в связи с тем, что журналисты итальянского телеканала RAI проникли в Курскую область для освещения атаки ВСУ. Об этом сообщается на сайте ведомства.
МИД России заявило, что пребывание журналистов в данном районе является незаконным и подпадает под УК. Российские профильные ведомства в настоящее время устанавливают обстоятельства этого инцидента и рассматривают возможность принятия соответствующих мер.
Подразделения ВСУ начали наступление в Курской области в 5:30 утра 6 августа с целью захвата территории. Продвижение украинских войск было остановлено.
По данным Минобороны на 16 августа, ходе боевых действий на курском направлении ВСУ понесли потери до 220 военнослужащих и 37 19 единиц бронетехники за последние сутки, передает «Радиоточка НСН».
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