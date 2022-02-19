Взрыв снаряда произошел в Ростовской области – в 1 км от украинской границы
В Тарасовском районе Ростовской области разорвался снаряд. Инцидент произошел в одном километре от границы России с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Взрыв произошел в 4:00 мск, в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской», — уточнил источник.
О случившемся сообщили правоохранителям местные жители, пишет Газета.ru.
На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств. Постадавших из-за инцидента нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Ранее власти Ростовской области приняли решение ввести в регионе режим повышенной готовности. В область приезжают беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Эвакуация с Донбасса началась 18 февраля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,2 млн+179 тыс. / сут.
Умерли
345 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
12,2 млн+191 тыс. / сут.
- Беженцев из Донбасса готовы принять еще в семи российских регионах
- Взрыв снаряда произошел в Ростовской области – в 1 км от украинской границы
- У Александра Большунова – третье олимпийское «золото»
- В России госпитализировали 15 062 человека с коронавирусом за сутки
- Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростовской области из-за эвакуации с Донбасса
- Глава ЛНР Пасечник объявил всеобщую мобилизацию в республике
- Автобус с туристами перевернулся в центральной части Турции
- Великобритания согласовала с G7 и ЕС антироссийские санкции на случай «вторжения» на Украину
- Глава ДНР объявил всеобщую мобилизацию
- Из ДНР эвакуировали 6,6 тысячи человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru