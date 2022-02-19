Взрыв снаряда произошел в Ростовской области – в 1 км от украинской границы

В Тарасовском районе Ростовской области разорвался снаряд. Инцидент произошел в одном километре от границы России с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«Взрыв произошел в 4:00 мск, в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской», — уточнил источник.

О случившемся сообщили правоохранителям местные жители, пишет Газета.ru.

На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств. Постадавших из-за инцидента нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Ранее власти Ростовской области приняли решение ввести в регионе режим повышенной готовности. В область приезжают беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Эвакуация с Донбасса началась 18 февраля.

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