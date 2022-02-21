Украина снова попросила у Запада летальное и оборонительное оружие

При этом Резников не исключил политико-дипломатического пути решения конфликта в Донбассе. Он добавил, что не считает, что нападение на Киев произойдет со стороны Белоруссии.

Ранее министр обороны Украины сообщал, что страна уже получила от зарубежных партнеров более двух тысяч тонн вооружения. О перспективе поставок оружия Киеву сообщили еще ряд стран, в их числе Нидерланды и Польша.

Ранее российский посол в Берлине Сергей Нечаев сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что Берлин не поставляет Киеву летальное оружие, так как у ФРГ есть определенные исторические ассоциации.



