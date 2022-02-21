Украина снова попросила у Запада летальное и оборонительное оружие
Украина вновь обратилась ко всем своим международным партнерам с просьбой пополнить резервы страны средствами обороны. Об этом сообщил на пресс-конференции министр обороны Украины Алексей Резников.
По его словам, Киев просит у партнеров помощь в пополнении резервов летального и оборонительного вооружения. Министр подчеркнул, что обращение было направлено даже к тем странам, которые не хотят поставлять Украине летальное оружие, передает ТАСС.
При этом Резников не исключил политико-дипломатического пути решения конфликта в Донбассе. Он добавил, что не считает, что нападение на Киев произойдет со стороны Белоруссии.
Ранее министр обороны Украины сообщал, что страна уже получила от зарубежных партнеров более двух тысяч тонн вооружения. О перспективе поставок оружия Киеву сообщили еще ряд стран, в их числе Нидерланды и Польша.
Ранее российский посол в Берлине Сергей Нечаев сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что Берлин не поставляет Киеву летальное оружие, так как у ФРГ есть определенные исторические ассоциации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,5 млн+152 тыс. / сут.
Умерли
346 тыс.+735 / сут.
Выздоровели
12,5 млн+127 тыс. / сут.
- МЧС РФ: беженцев из Донбасса готовы принять 43 региона РФ
- МИД РФ: Слушать Столтенберга опасно для здоровья
- ФСБ: Снаряд с Украины разрушил пограничный объект в Ростовской области
- Рубль просел к доллару и евро
- Священник: Беженцам из Донбасса предлагают помощь из-за рубежа
- Пушилин рассказал о предотвращении крупных терактов в ДНР
- СМИ: цена сала на Украине достигла рекордных отметок
- Житель Москвы требует с «Макдоналдса» 600 тысяч рублей из-за падения на скользком полу
- Инфекционист: В России прошел пик заболеваемости «омикроном»
- Третий поезд с эвакуируемыми в Россию жителями ЛНР отправился из Луганска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru