Украина снова попросила у Запада летальное и оборонительное оружие

Украина вновь обратилась ко всем своим международным партнерам с просьбой пополнить резервы страны средствами обороны. Об этом сообщил на пресс-конференции министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, Киев просит у партнеров помощь в пополнении резервов летального и оборонительного вооружения. Министр подчеркнул, что обращение было направлено даже к тем странам, которые не хотят поставлять Украине летальное оружие, передает ТАСС.

В Чехии планируют поставлять допоружие на Украину

При этом Резников не исключил политико-дипломатического пути решения конфликта в Донбассе. Он добавил, что не считает, что нападение на Киев произойдет со стороны Белоруссии.

Ранее министр обороны Украины сообщал, что страна уже получила от зарубежных партнеров более двух тысяч тонн вооружения. О перспективе поставок оружия Киеву сообщили еще ряд стран, в их числе Нидерланды и Польша.

Ранее российский посол в Берлине Сергей Нечаев сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что Берлин не поставляет Киеву летальное оружие, так как у ФРГ есть определенные исторические ассоциации.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/usdos.ukraine
ТЕГИ:ОружиеУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры