ФСБ: Россия сорвала ракетную программу Украины

Отмечается, что российская сторона нанесла огневое поражение украинским объектам военно-промышленного комплекса, задействованным в создании ОТРК. По данным ФСБ, Украина втайне развивала ракетную программу по оставшимся от СССР технологиями и запасам.

«С разрешения представителей НАТО Украина планировала использовать ОТРК "Сапсан" для нанесения ударов вглубь территории России. Но благодаря совместным усилиям... планы по производству украинской ракетной программы сорваны», - указала ФСБ.

В спецслужбе подчеркнули, что получили упреждающую информацию о разработке и начале производства «Сапсана», включая точные координаты зданий предприятий, участвующих в создании ОТРК, и средств ПВО прикрытия. Они были поражены российскими Вооруженными силами.

Как отметили в ФСБ, в производстве ОТРК задействовали Павлоградский химический завод в Днепропетровской области, Шосткинский казенный завод «Звезда» и Шосткинский государственный научно-исследовательский институт химических продуктов в Сумской области. Спецслужба подчеркнула, что подтверждено участие Германии в финансировании украинской ракетной программы.

Ранее ФСБ задержала в Кировской области агента украинских спецслужб, который планировал поджог релейных шкафов на Транссибирской магистрали, пишет Ura.ru.

