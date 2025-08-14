ФСБ: Россия сорвала ракетную программу Украины
ФСБ и Минобороны России провели совместную специальную операцию и сорвали планы Украины по производству баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Об этом говорится в сообщении спецслужбы.
Отмечается, что российская сторона нанесла огневое поражение украинским объектам военно-промышленного комплекса, задействованным в создании ОТРК. По данным ФСБ, Украина втайне развивала ракетную программу по оставшимся от СССР технологиями и запасам.
«С разрешения представителей НАТО Украина планировала использовать ОТРК "Сапсан" для нанесения ударов вглубь территории России. Но благодаря совместным усилиям... планы по производству украинской ракетной программы сорваны», - указала ФСБ.
В спецслужбе подчеркнули, что получили упреждающую информацию о разработке и начале производства «Сапсана», включая точные координаты зданий предприятий, участвующих в создании ОТРК, и средств ПВО прикрытия. Они были поражены российскими Вооруженными силами.
Как отметили в ФСБ, в производстве ОТРК задействовали Павлоградский химический завод в Днепропетровской области, Шосткинский казенный завод «Звезда» и Шосткинский государственный научно-исследовательский институт химических продуктов в Сумской области. Спецслужба подчеркнула, что подтверждено участие Германии в финансировании украинской ракетной программы.
Ранее ФСБ задержала в Кировской области агента украинских спецслужб, который планировал поджог релейных шкафов на Транссибирской магистрали, пишет Ura.ru.
