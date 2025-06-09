ФСБ России выявила и пресекла деятельность группы лиц, причастной к подготовке контрабандного вывоза авиационно-технического имущества за границу, в том числе на Украину. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей спецслужбы.

В состав преступной группы входили шесть граждан России, Украины и Ближнего Востока, их деятельность координировала подданная иностранного государства, которая находилась за рубежом.

По данным ФСБ, злоумышленники пытались вывезти за границу комплектующие к вертолетам производства РФ Ми-8 и Ми-17. Детали приобретались у предприятий-изготовителей и эксплуатирующих организаций через подконтрольные коммерческие структуры. Стоимость комплектующих оценивается в более чем 400 млн рублей. С их помощью было бы возможно восстановление летной годности четырех вертолетов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на контрабанду военной техники и оборудования, которое могут использовать при создании вооружения либо военной техники. Фигурантам может грозить 3-7 лет заключения.

Ранее ФСБ задержала шестерых граждан 14-22 лет, которые поджигали объекты транспортной инфраструктуры и праздничные декорации по заданию спецслужб Украины, напоминает «Свободная пресса».

