Диверсанты пытались устроить железнодорожную аварию под Магнитогорском

Диверсанты в ночь на воскресенье подожгли релейные шкафы на железной дороге под Магнитогорском Челябинской области, сообщает Shot.

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Отмечается, что поджог произошел около полуночи в двадцати километрах от Магнитогорска - на перегоне Супряк – Цемзавод.

Представители экстренных служб, выехав на место, установили, что у горящих шкафов сломаны замки, сами шкафы вскрыты.

Идет поиск виновных в поджоге.

Отмечается, что поезда проследовали по участку железной дороги без задержек.

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил Tekegram-каналу «Радиоточка НСН», что украинские спецслужбы продолжат пытаться устроить диверсии на территории России, поскольку «прижаты к стенке».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Челябинская ОбластьПоджогЖелезная Дорога

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