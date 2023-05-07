Диверсанты пытались устроить железнодорожную аварию под Магнитогорском
Диверсанты в ночь на воскресенье подожгли релейные шкафы на железной дороге под Магнитогорском Челябинской области, сообщает Shot.
Отмечается, что поджог произошел около полуночи в двадцати километрах от Магнитогорска - на перегоне Супряк – Цемзавод.
Представители экстренных служб, выехав на место, установили, что у горящих шкафов сломаны замки, сами шкафы вскрыты.
Идет поиск виновных в поджоге.
Отмечается, что поезда проследовали по участку железной дороги без задержек.
Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил Tekegram-каналу «Радиоточка НСН», что украинские спецслужбы продолжат пытаться устроить диверсии на территории России, поскольку «прижаты к стенке».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 811 / сут.
Умерли
399 тыс.+29 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 749 / сут.
- Диверсанты пытались устроить железнодорожную аварию под Магнитогорском
- СМИ: В Германии решили не выделять дополнительные деньги на беженцев
- В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
- Рогов: Вероятность контрнаступления ВСУ в ближайшие дни сохраняется
- В Белгородской области под обстрел ВСЦ попало село Сподарюшино
- СМИ: Провокации Польши против РФ могут привести к третьей мировой войне
- СМИ: Россия вернулась в десятку самых крупных мировых экономик впервые с 2014 года
- Володин раскрыл цели терактов против известных россиян
- Пригожин: Задачи операции ЧВК «Вагнер» в Артемовске полностью выполнены
- Развожаев раскрыл подробности отражения атаки беспилотников ВСУ на Севастополь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru