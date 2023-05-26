ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Геленджике

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Геленджике. В сообщении говорится, что задержан гражданин России, он якобы «сторонник украинского неонацизма», который планировал взрыв на объекте правоохранительных структур.

ФСБ предотвратила теракт против объектов ядерной энергетики в России

У мужчины обнаружено готовое взрывное устройство, заявили в ведомстве.

В отношении подозреваемого было заведено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.

Ранее сегодня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что теракт в отношении журналиста одного из федеральных СМИ предотвращен в Энергодаре. Он заявил, что «громкий теракт» готовила украинская сторона.

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ФОТО: РИА Новости
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