Рогов: В Энергодаре предотвратили теракт против журналиста федерального СМИ

Теракт в отношении журналиста одного из федеральных СМИ предотвращен в Энергодаре. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ФСБ предотвратила теракт против объектов ядерной энергетики в России

По его словам, «громкий теракт» готовила украинская сторона.

«Ведутся следственные действия», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Глава пророссийского движения не привел других подробностей.

Ранее ФСБ предотвратила теракты на Южно-Уральской железной дороге и в военкомате Орска. Правоохранители задержали мужчину, планировавшего поджечь шкаф релейной защиты и совершить диверсию в здании военного комиссариата, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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