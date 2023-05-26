Рогов: В Энергодаре предотвратили теракт против журналиста федерального СМИ
Теракт в отношении журналиста одного из федеральных СМИ предотвращен в Энергодаре. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, «громкий теракт» готовила украинская сторона.
«Ведутся следственные действия», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
Глава пророссийского движения не привел других подробностей.
Ранее ФСБ предотвратила теракты на Южно-Уральской железной дороге и в военкомате Орска. Правоохранители задержали мужчину, планировавшего поджечь шкаф релейной защиты и совершить диверсию в здании военного комиссариата, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru