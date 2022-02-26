ФСБ: националисты расстреляли солдата ВСУ за попытку сбежать в Россию

В сообщении говорится, что украинский солдат пытался уклониться от участия в боевых действия и найти убежище в РФ.

В ведомстве добавили, что при пресечении вооруженной провокации ранение получил сотрудник погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.

Ранее в ФСБ сообщили, что три 120-миллиметровые мины, которые были выпущены с территории Украины, упали на территорию России в Ростовской области.

