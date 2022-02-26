ФСБ: националисты расстреляли солдата ВСУ за попытку сбежать в Россию
Представители украинских националистических формирований расстреляли военнослужащего ВСУ, который попытался сбежать в Россию, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
В сообщении говорится, что украинский солдат пытался уклониться от участия в боевых действия и найти убежище в РФ.
В ведомстве добавили, что при пресечении вооруженной провокации ранение получил сотрудник погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.
Ранее в ФСБ сообщили, что три 120-миллиметровые мины, которые были выпущены с территории Украины, упали на территорию России в Ростовской области.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,2 млн+123 тыс. / сут.
Умерли
350 тыс.+793 / сут.
Выздоровели
13,3 млн+181 тыс. / сут.
- Зеленский: Турция запретит РФ использовать черноморские проливы для военных судов
- Быть или не быт? Киев не согласился на переговоры с Москвой
- Литва закроет своё небо для российских авиакомпаний
- СМИ: глава погранслужбы Украины проклял белорусских пограничников
- Песков заявил, что Киев отказался от переговоров с Москвой
- ФСБ: националисты расстреляли солдата ВСУ за попытку сбежать в Россию
- Убийственно. В СПЧ поспорили о необходимости возвращения смертной казни в России
- Кличко: комендантский час в Киеве вводится до 28 февраля
- Россия закрыла своё воздушное пространство для Польши, Чехии и Болгарии
- Минобороны РФ заявило об росте числа «истеричных фейков» по спецоперации на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru