ФСБ: националисты расстреляли солдата ВСУ за попытку сбежать в Россию

Представители украинских националистических формирований расстреляли военнослужащего ВСУ, который попытался сбежать в Россию, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

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В сообщении говорится, что украинский солдат пытался уклониться от участия в боевых действия и найти убежище в РФ.

В ведомстве добавили, что при пресечении вооруженной провокации ранение получил сотрудник погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.

Ранее в ФСБ сообщили, что три 120-миллиметровые мины, которые были выпущены с территории Украины, упали на территорию России в Ростовской области.

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