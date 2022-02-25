Пушилин обратился к ВСУ: Кто не сдастся - будет уничтожен
Те из украинских силовиков кто не сложит оружие - будут уничтожены. Об этом заявил в пятницу глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, у них осталось мало времени на принятие решения.
Пушилин подчеркнул, что постоянно увеличивается поток бывших украинских военных, которые добровольно сдались в плен.
«Предлагаю последовать их примеру всем военнослужащим вооружённых формирований Украины», - добавил глава ДНР.
Ранее российские военные в ходе военной операции на Украине блокировали города Сумы и Конотоп.
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