Сальдо: ВСУ нанесли удар по рынку в Великих Копанях Херсонской области
ВСУ нанесли удар по рынку в Великих Копанях Херсонской области, когда там находились десятки мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
По информации губернатора, 9 марта противник выпустил две ракеты из РСЗО HIMARS прямо по торговым рядам в Великих Копанях. В этот момент на рынке находились десятки мирных жителей.
«Есть погибшие и много раненых», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте работают экстренные службы, всем пострадавшим будет оказана помощь.
Сальдо подчеркнул, что это не случайность — это намеренный удар по мирным людям.
Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что местный житель пострадал от сдетонировавшей рядом мины «колокольчик».
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