Сальдо: ВСУ нанесли удар по рынку в Великих Копанях Херсонской области

По информации губернатора, 9 марта противник выпустил две ракеты из РСЗО HIMARS прямо по торговым рядам в Великих Копанях. В этот момент на рынке находились десятки мирных жителей.

«Есть погибшие и много раненых», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте работают экстренные службы, всем пострадавшим будет оказана помощь.

Сальдо подчеркнул, что это не случайность — это намеренный удар по мирным людям.

Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что местный житель пострадал от сдетонировавшей рядом мины «колокольчик».

