Один человек погиб, семеро ранены при обстреле ВСУ рынка в Великих Копанях
Еще один раненый при обстреле ВСУ Великих Копаней доставлен в больницу Скадовска, таким образом, известно о семи раненых и одном погибшем. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Херсонской области.
В региональном минздраве сообщили, что на сейчас пострадавших 8 человек, из них 1 погибший и 7 в средней степени тяжести.
По уточнённым данным, среди погибших и пострадавших детей нет. В списке раненых значатся фельдшер и водитель машины скорой помощи.
Ранее сегодня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар HIMARS по рынку в Великих Копанях, когда там находились десятки мирных жителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru