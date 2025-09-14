Фигуранту дела о мошенничестве в отношении семьи Олега Газманова предъявили обвинения
Фигуранту уголовного дела о мошенничестве в отношении народного артиста России, певца Олега Газманова и его жены Марины Муравьевой-Газмановой предъявили обвинение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
По данным источника, злоумышленник находится под домашним арестом. Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).
Накануне стало известно, что в Москве задержали мужчину по подозрению в совершении мошеннических действий в отношении певца и членов его семьи. Издание писало, что в уголовном деле есть несколько эпизодов преступной деятельности фигуранта. Согласно информации из судебных документов, у мужчины есть заболевание сердца и несколько иждивенцев.
Отмечается, что сначала столичный суд отправил его под стражу, но потом решение нижестоящей инстанции было изменено Мосгорсудом, и правонарушителя отправили под домашний арест. Теперь ему запрещено общаться с потерпевшими, свидетелями и другими участниками дела, а также пользоваться средствами связи и интернетом, отправлять и получать почту.
Telegram-канал «112» писал, что по делу был задержан основатель детского парка «Кидзания Москва» Геворк Саркисян. Это крупный бизнесмен, инвестор и экс-сотрудник налоговой службы.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Мосгорсуд вернул квартиру певице Ларисе Долиной, которую обманули мошенники.
