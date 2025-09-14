Фигуранту дела о мошенничестве в отношении семьи Олега Газманова предъявили обвинения

Фигуранту уголовного дела о мошенничестве в отношении народного артиста России, певца Олега Газманова и его жены Марины Муравьевой-Газмановой предъявили обвинение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По данным источника, злоумышленник находится под домашним арестом. Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

Накануне стало известно, что в Москве задержали мужчину по подозрению в совершении мошеннических действий в отношении певца и членов его семьи. Издание писало, что в уголовном деле есть несколько эпизодов преступной деятельности фигуранта. Согласно информации из судебных документов, у мужчины есть заболевание сердца и несколько иждивенцев.