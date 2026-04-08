В Мурманской области опровергли сообщения об отставке губернатора Чибиса
Информация о якобы отставке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса является ложной. Как сообщает РИА Новости, об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
В ведомстве указали, что распространяемые в соцсетях сообщения, а также прилагаемое к ним изображение якобы указа президента РФ об отставке губернатора - это фейки.
«Распространение такой информации – один из методов вражеского информационно-психологического влияния спецслужб Украины», - подчеркнули в оперштабе.
Ранее губернатор Чибис заявил, что его дочь Елизавета стала жертвой мошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
