В Мурманской области опровергли сообщения об отставке губернатора Чибиса

В ведомстве указали, что распространяемые в соцсетях сообщения, а также прилагаемое к ним изображение якобы указа президента РФ об отставке губернатора - это фейки.

«Распространение такой информации – один из методов вражеского информационно-психологического влияния спецслужб Украины», - подчеркнули в оперштабе.

Ранее губернатор Чибис заявил, что его дочь Елизавета стала жертвой мошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

