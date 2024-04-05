В Орске Оренбургской области прорвало дамбу

В городе Орске Оренбургской области на территории Советского района прорвало дамбу, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

МЧС наращивает силы спасателей в пострадавшем от паводка Оренбуржье

«Жителей города эвакуируют из домов, находящихся в зоне затопления», - заявил собеседник агентства.

В зону подтопления могут попасть около четырех тысяч частных домов. В них проживают до 10 тысяч человек. Кадры прорыва дамбы опубликовала газета «Известия».

Для эвакуации с территории старого города подготовили шесть пунктов временного размещения. В городе находится губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

По последним данным, в регионе подтоплено более 1,8 тысячи жилых домов в 95 населенных пунктах. Эвакуировано свыше трех тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/pojarnoe_depo
ТЕГИ:ЗатоплениеПаводокОренбургская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры