В Орске Оренбургской области прорвало дамбу

«Жителей города эвакуируют из домов, находящихся в зоне затопления», - заявил собеседник агентства.

В зону подтопления могут попасть около четырех тысяч частных домов. В них проживают до 10 тысяч человек. Кадры прорыва дамбы опубликовала газета «Известия».

Для эвакуации с территории старого города подготовили шесть пунктов временного размещения. В городе находится губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

По последним данным, в регионе подтоплено более 1,8 тысячи жилых домов в 95 населенных пунктах. Эвакуировано свыше трех тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

