В Орске Оренбургской области прорвало дамбу
В городе Орске Оренбургской области на территории Советского района прорвало дамбу, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Жителей города эвакуируют из домов, находящихся в зоне затопления», - заявил собеседник агентства.
В зону подтопления могут попасть около четырех тысяч частных домов. В них проживают до 10 тысяч человек. Кадры прорыва дамбы опубликовала газета «Известия».
Для эвакуации с территории старого города подготовили шесть пунктов временного размещения. В городе находится губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
По последним данным, в регионе подтоплено более 1,8 тысячи жилых домов в 95 населенных пунктах. Эвакуировано свыше трех тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru