МЧС наращивает силы спасателей в пострадавшем от паводка Оренбуржье

Дополнительную группировку спасателей направило МЧС в Оренбургскую область для помощи в устранении последствий паводка и оказания содействия пострадавшим жителям. Такое распоряжение отдал руководитель ведомства Александр Куренков.

Два Ил-76 с сотрудниками МЧС вылетели в пятницу днём в город Орск. На борту самолётов находятся более ста специалистов отряда «Центроспас» и центра по проведению операций особого риска «Лидер». В район чрезвычайной ситуации буду также доставлены 20 плавательных средств, пять единиц техники высокой проходимости, специальное оборудование, гидрокостюмы, спасательные жилеты. Также спасатели готовы применить водолазную станцию быстрого развертывания.

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Кроме того, на помощь в Оренбургскую область направляется аэромобильная группировка пермского главка МЧС в составе 40 человек и семи единиц техники. Одновременно в бедствующий регион доставят насосно-рукавный комплекс «Шквал» - он позволят откачивать значительные объёмы водяной смеси до 350 литров в секунду.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по последним данным МЧС, на территории Оренбуржья подтоплено 1659 домов и более пяти тысяч придворовых участка. Проведена эвакуация 2797 человек. В пунктах временного размещения находятся 185 жителей подтопленных населённых пунктов.

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Фото: 56.mchs.gov.ru
ТЕГИ:МЧСПаводокОренбургская Область

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