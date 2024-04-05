МЧС наращивает силы спасателей в пострадавшем от паводка Оренбуржье

Кроме того, на помощь в Оренбургскую область направляется аэромобильная группировка пермского главка МЧС в составе 40 человек и семи единиц техники. Одновременно в бедствующий регион доставят насосно-рукавный комплекс «Шквал» - он позволят откачивать значительные объёмы водяной смеси до 350 литров в секунду.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по последним данным МЧС, на территории Оренбуржья подтоплено 1659 домов и более пяти тысяч придворовых участка. Проведена эвакуация 2797 человек. В пунктах временного размещения находятся 185 жителей подтопленных населённых пунктов.

