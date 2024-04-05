МЧС наращивает силы спасателей в пострадавшем от паводка Оренбуржье
Дополнительную группировку спасателей направило МЧС в Оренбургскую область для помощи в устранении последствий паводка и оказания содействия пострадавшим жителям. Такое распоряжение отдал руководитель ведомства Александр Куренков.
Два Ил-76 с сотрудниками МЧС вылетели в пятницу днём в город Орск. На борту самолётов находятся более ста специалистов отряда «Центроспас» и центра по проведению операций особого риска «Лидер». В район чрезвычайной ситуации буду также доставлены 20 плавательных средств, пять единиц техники высокой проходимости, специальное оборудование, гидрокостюмы, спасательные жилеты. Также спасатели готовы применить водолазную станцию быстрого развертывания.
Кроме того, на помощь в Оренбургскую область направляется аэромобильная группировка пермского главка МЧС в составе 40 человек и семи единиц техники. Одновременно в бедствующий регион доставят насосно-рукавный комплекс «Шквал» - он позволят откачивать значительные объёмы водяной смеси до 350 литров в секунду.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по последним данным МЧС, на территории Оренбуржья подтоплено 1659 домов и более пяти тысяч придворовых участка. Проведена эвакуация 2797 человек. В пунктах временного размещения находятся 185 жителей подтопленных населённых пунктов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru