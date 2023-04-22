Эвакуированных из-за взрывоопасного предмета в Белгороде начнут возвращать в квартиры

Эвакуированных из-за взрывоопасного предмета в Белгороде людей начнут постепенно возвращать в квартиры, сообщили региональные власти.

В Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня

Отмечается, что обнаруженный снаряд вывезли с территории жилого сектора.

Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде на месте взрыва российского снаряда сапёры нашли взрывоопасный предмет, после чего стало известно об эвакуации более 3 тысяч человек из 17 многоквартирных домов,

Ранее в Минобороны РФ сообщили о сходе авиабомбы ВКС над Белгородом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ЭвакуацияБелгород

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