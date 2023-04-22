Эвакуированных из-за взрывоопасного предмета в Белгороде начнут возвращать в квартиры

Отмечается, что обнаруженный снаряд вывезли с территории жилого сектора.

Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде на месте взрыва российского снаряда сапёры нашли взрывоопасный предмет, после чего стало известно об эвакуации более 3 тысяч человек из 17 многоквартирных домов,



Ранее в Минобороны РФ сообщили о сходе авиабомбы ВКС над Белгородом, передает «Радиоточка НСН».

