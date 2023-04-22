Эвакуированных из-за взрывоопасного предмета в Белгороде начнут возвращать в квартиры
22 апреля 202315:38
Эвакуированных из-за взрывоопасного предмета в Белгороде людей начнут постепенно возвращать в квартиры, сообщили региональные власти.
Отмечается, что обнаруженный снаряд вывезли с территории жилого сектора.
Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде на месте взрыва российского снаряда сапёры нашли взрывоопасный предмет, после чего стало известно об эвакуации более 3 тысяч человек из 17 многоквартирных домов,
Ранее в Минобороны РФ сообщили о сходе авиабомбы ВКС над Белгородом, передает «Радиоточка НСН».
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22 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru