В Белгороде и области эвакуированы все школы из-за угроз
В Белгороде после сообщений о минировании объявлено об эвакуации все школ города и области. Как сообщил мэр регионального центра Антон Иванов, угроза взрывов во всех средних учебных заведениях поступила на электронную почту Центра образования № 15 «Луч» сегодня утром.
После анонимного сообщения дети были выведены на улицу, спецслужбы и кинологи обследуют здания учебных заведений. По желанию родителей градоначальник разрешил отправить учеников по домам. Помимо школ переполох по аналогичной причине произошёл в Белгородском государственном национальном исследовательском университете. Студентов на один день перевели на дистанционное обучение.
По оценке Антона Иванова, данная ситуация - часть информационного давления на Белгородскую область в связи с событиями в соседней Украине. Мэр призвал всех сохранять спокойствие.
Накануне появилась информация о том, что на территории Красногвардейского района Белгородской области был слышен сильный хлопок. Глава района Анна Куташова сообщила, что речь не идёт об обстреле - никаких разрушений и пострадавших нет.
В Белгороде 1 апреля возник пожар на нефтебазе после удара двух вертолётов вооружённых сил Украины. Пожар тушили более 16 часов, никто не пострадал.
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