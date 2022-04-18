Вучич обвинил украинские спецслужбы в «минировании» сербских самолетов
Иностранные спецслужбы с территории Украины и одной из стран Евросоюза регулярно отправляют сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных в следующих в Россию самолетах авиакомпании Air Serbia, заявил президент Сербии Александр Вучич. Об этом сообщает TV Pink.
«Вечером мне прислали информацию из Air Serbia, что сегодня впервые был зеленый свет – не поступил сигнал о минировании. И когда самолет находился над Словакией, поступил сигнал о минировании, пилот продолжил полет, потому что знаем, что сигнал ложный», — рассказал глава государства.
Вучич подчеркнул, что национальный перевозчик не получает прибыль с рейсов в Россию, так как из-за сигналов о «минировании» самолетам приходилось возвращаться, пишет Ura.ru. По словам президента, даже «очень малые деньги» за эти полеты теперь отсутствуют, однако Сербия «держит эти линии из принципа».
«Хотим показать, что мы свободная и свободолюбивая страна и сами принимаем решения», — подчеркнул Вучич.
В марте в Сербии трижды за пять дней заявляли о минировании рейса «Белград-Москва», напоминает Газета.ру.
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