Вучич обвинил украинские спецслужбы в «минировании» сербских самолетов

«Вечером мне прислали информацию из Air Serbia, что сегодня впервые был зеленый свет – не поступил сигнал о минировании. И когда самолет находился над Словакией, поступил сигнал о минировании, пилот продолжил полет, потому что знаем, что сигнал ложный», — рассказал глава государства.

Вучич подчеркнул, что национальный перевозчик не получает прибыль с рейсов в Россию, так как из-за сигналов о «минировании» самолетам приходилось возвращаться, пишет Ura.ru. По словам президента, даже «очень малые деньги» за эти полеты теперь отсутствуют, однако Сербия «держит эти линии из принципа».

«Хотим показать, что мы свободная и свободолюбивая страна и сами принимаем решения», — подчеркнул Вучич.

В марте в Сербии трижды за пять дней заявляли о минировании рейса «Белград-Москва», напоминает Газета.ру.

