«Рэкетир на пенсии» рассказал, кто мог заказать кражу олимпийских медалей у Весниной

«Первый вопрос – имеют ли эти медали коллекционную ценность, и есть ли коллекционеры, которые готовы их приобрести? Сейчас бывшие союзные республики стали независимыми государствами и, может быть, в условном Таджикистане какой-нибудь местный бай захотел, чтобы у него на ковре висела золотая олимпийская медаль. Но это умозрительные заключения. Я никогда не понимал людей, которые заказывают кражи каких-то художественных полотен, а потом «в одинаре» ими любуются. Ну какой смысл? Это какое-то сверхэстетство», - сказал Орский.

При этом он усомнился, что медали похитили из-за драгоценных металлов.

«Второй момент – драгоценные металлы. Но это тогда точно не серебро. Золотая медаль – опять же, насколько она золотая, - ее можно переплавить, сделать запонки или печатку на палец», - пояснил автор бестселлера «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х».

Орский напомнил, что раньше преступники были «благородными», и посоветовал похитителям вернуть Весниной медали.

«В 1980-е годы карманушники работали на Урале в трамваях и у одной женщины вместе с деньгами вытащили паспорт и путевку. И вот этот карманник, Витя Суббота, он деньги взял «на карман», а паспорт и путевку пошел и подкинул в почтовый ящик. Это было благородно, и так было принято в те времена. С человеческой точки зрения я как преступник-пенсионер вернул бы медали, а точнее я бы их брать не стал, все-таки это память», - заключил собеседник НСН.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Елена Веснина с Екатериной Макаровой принесли России первое золото в парном разряде. Кроме того, Веснина трижды выигрывала в парном разряде турниры «Большого шлема».

В 2018 году россиянка сделала перерыв в теннисной карьере, связанный с рождением ребенка. В мае 2021 года Веснина рассказала НСН о своем возвращении на «Ролан Гаррос» после трехлетнего перерыва.