«Рэкетир на пенсии» рассказал, кто мог заказать кражу олимпийских медалей у Весниной
Михаил Орский признался НСН, что не понимает тех, кто ворует предметы искусства и любуется ими «в одинаре».
«Благородные преступники» не стали бы воровать олимпийские медали у российской теннисистки Елены Весниной, а их «заказчик» может быть в одной из стран СНГ, заявил в интервью НСН криминальный авторитет, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский.
Ранее сообщалось, что преступники ограбили дом Весниной в Подмосковье. Они взломали сейф, украли драгоценности, а также золотую и серебряную олимпийские медали. В момент ограбления теннисистка с мужем отсутствовали дома. При этом, поехав на ужин, они забыли включить сигнализацию.
«Первый вопрос – имеют ли эти медали коллекционную ценность, и есть ли коллекционеры, которые готовы их приобрести? Сейчас бывшие союзные республики стали независимыми государствами и, может быть, в условном Таджикистане какой-нибудь местный бай захотел, чтобы у него на ковре висела золотая олимпийская медаль. Но это умозрительные заключения. Я никогда не понимал людей, которые заказывают кражи каких-то художественных полотен, а потом «в одинаре» ими любуются. Ну какой смысл? Это какое-то сверхэстетство», - сказал Орский.
При этом он усомнился, что медали похитили из-за драгоценных металлов.
«Второй момент – драгоценные металлы. Но это тогда точно не серебро. Золотая медаль – опять же, насколько она золотая, - ее можно переплавить, сделать запонки или печатку на палец», - пояснил автор бестселлера «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х».
Орский напомнил, что раньше преступники были «благородными», и посоветовал похитителям вернуть Весниной медали.
«В 1980-е годы карманушники работали на Урале в трамваях и у одной женщины вместе с деньгами вытащили паспорт и путевку. И вот этот карманник, Витя Суббота, он деньги взял «на карман», а паспорт и путевку пошел и подкинул в почтовый ящик. Это было благородно, и так было принято в те времена. С человеческой точки зрения я как преступник-пенсионер вернул бы медали, а точнее я бы их брать не стал, все-таки это память», - заключил собеседник НСН.
На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Елена Веснина с Екатериной Макаровой принесли России первое золото в парном разряде. Кроме того, Веснина трижды выигрывала в парном разряде турниры «Большого шлема».
В 2018 году россиянка сделала перерыв в теннисной карьере, связанный с рождением ребенка. В мае 2021 года Веснина рассказала НСН о своем возвращении на «Ролан Гаррос» после трехлетнего перерыва.
Серебро с золотым отливом. Теннисисты Веснина и Карацев – о своих наградах в финальном миксте на Олимпиаде в Токио
На Олимпиаде-2020 в Токио Веснина завоевала серебро в миксте в паре с Асланом Карацевым. Кроме того, в этом году она доходила до финалов «Ролан Гаррос» (в паре с Карацевым) и Уимблдона (в паре в Вероникой Кудерметовой).
Согласно стандартам Международного Олимпийского комитета, золотые медали делают из серебра и покрывают желтым золотом, отмечает РБК. Медаль весит 500 граммов. При ее изготовлении используется не менее 6 граммов металла высшей пробы (99,9 %), оставшиеся 494 грамма составляет стерлинговое серебро, содержащее 92,5% чистого металла. Медаль за второе место на Олимпиаде полностью состоит из серебра.
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