У Елены Весниной украли две олимпийские медали

Преступники ограбили дом спортсменки Елены Весниной в Подмосковье. Злодеи украли ее медали. Она рассказала, что инцидент произошёл накануне вечером. «Мы были с мужем на ужине и вернулись домой. Обнаружили, что украли обе олимпийские медали — золотую и серебряную. Взломали сейф», — приводит слова теннисистки агентство ТАСС. По словам Весниной, она забыла включить сигнализацию, и в момент ограбления система безопасности в доме не работала. Помимо медалей воры украли драгоценности. Сумма ущерба не называется.

Ранее сообщалось, что белорусская спортсменка Тимановская попросила политического убежища в Польше.



