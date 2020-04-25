Ещё один депутат Госдумы от КПРФ заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от КПРФ, первый зампредседателя думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков находится в больнице с двусторонней пневмонией. Он сообщил агентству ТАСС, что заразился коронавирусом.
По словам депутата, у него болезнь подтвердил и тест, и компьютерная томография лёгких. Новиков добавил, что высокой температуры у него нет.
25 апреля стало известно, что уже четыре дня в больнице с коронавирусом находится председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ, депутат от КПРФ Леонид Калашников. Он заразился от водителя, который возил его на тестирование. Тест показал отрицательный результат, COVID-19 выявили только после КТ. Калашников сообщил НСН, что чувствует себя нормально.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru