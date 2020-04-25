Ещё один депутат Госдумы от КПРФ заразился коронавирусом

По словам депутата, у него болезнь подтвердил и тест, и компьютерная томография лёгких. Новиков добавил, что высокой температуры у него нет.

25 апреля стало известно, что уже четыре дня в больнице с коронавирусом находится председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ, депутат от КПРФ Леонид Калашников. Он заразился от водителя, который возил его на тестирование. Тест показал отрицательный результат, COVID-19 выявили только после КТ. Калашников сообщил НСН, что чувствует себя нормально.

