Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников находится в больнице с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом. Об этом глава думского комитета о делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками сообщил ТАСС.
По словам Калашникова, он заразился COVID-19 от своего водителя, который 12 апреля возил его на тестирование. Через несколько дней мужчину положили в больницу и подтвердили болезнь, после чего Калашников ушёл на карантин. Через неделю выяснилось, что заболел и он.
Как сообщает РИА Новости, тест на коронавирус у Калашникова дал отрицательный результат, болезнь выявили с помощью компьютерной томографии.
Депутат рассказал, что лечение только началось. Он находится в больнице четыре дня.
В начале апреля стало известно о том, что коронавирусом заболел депутат Мосгордумы Евгений Ступин, напоминают «Известия». Узнав диагноз, он провёл две недели на домашнем карантине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru