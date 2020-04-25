Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

По словам Калашникова, он заразился COVID-19 от своего водителя, который 12 апреля возил его на тестирование. Через несколько дней мужчину положили в больницу и подтвердили болезнь, после чего Калашников ушёл на карантин. Через неделю выяснилось, что заболел и он.

Как сообщает РИА Новости, тест на коронавирус у Калашникова дал отрицательный результат, болезнь выявили с помощью компьютерной томографии.

Депутат рассказал, что лечение только началось. Он находится в больнице четыре дня.

В начале апреля стало известно о том, что коронавирусом заболел депутат Мосгордумы Евгений Ступин, напоминают «Известия». Узнав диагноз, он провёл две недели на домашнем карантине.

