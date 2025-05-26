Еще пять аэропортов в России временно закрыты в целях безопасности

Федеральное агентство воздушного транспорта объявило о введении ограничений в аэропортах Вологды и Череповца после полудня по московскому времени. Воздушные гавани временно не принимают и не выпускают самолёты.

Как уточнили в ведомстве, меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров. За час до этого аналогичные ограничения были введены в аэропорту Иванова, а еще раньше – в аэропорту Ярославля «Туношна».

Сбои в расписании столичных аэропортов назвали критическими

Кроме того, как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после 12:08 временно закрыли аэропорты Домодедово и Жуковский столичного авиаузла. Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 20 украинских дронов в период с 08:30 до 11:00 мск над Орловской, Курской, Тульской и Ярославской областями.

Как сообщает RT, утром также поступили данные, что с начала налёта беспилотников ВСУ 25 мая средства противовоздушной обороны ликвидировали 150 дронов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: vk.com/ivanovoairport
ТЕГИ:БеспилотникиБезопасностьАэропорты

Горячие новости

Все новости

партнеры