Еще пять аэропортов в России временно закрыты в целях безопасности
Федеральное агентство воздушного транспорта объявило о введении ограничений в аэропортах Вологды и Череповца после полудня по московскому времени. Воздушные гавани временно не принимают и не выпускают самолёты.
Как уточнили в ведомстве, меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров. За час до этого аналогичные ограничения были введены в аэропорту Иванова, а еще раньше – в аэропорту Ярославля «Туношна».
Кроме того, как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после 12:08 временно закрыли аэропорты Домодедово и Жуковский столичного авиаузла. Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 20 украинских дронов в период с 08:30 до 11:00 мск над Орловской, Курской, Тульской и Ярославской областями.
Как сообщает RT, утром также поступили данные, что с начала налёта беспилотников ВСУ 25 мая средства противовоздушной обороны ликвидировали 150 дронов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru