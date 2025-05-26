Еще пять аэропортов в России временно закрыты в целях безопасности

Федеральное агентство воздушного транспорта объявило о введении ограничений в аэропортах Вологды и Череповца после полудня по московскому времени. Воздушные гавани временно не принимают и не выпускают самолёты.

Как уточнили в ведомстве, меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров. За час до этого аналогичные ограничения были введены в аэропорту Иванова, а еще раньше – в аэропорту Ярославля «Туношна».