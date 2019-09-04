Еще одна несовершеннолетняя россиянка погибла в бассейне в Турции
4 сентября00:54
В турецкой Анталье погибла пятилетняя девочка во время купания в бассейне. Об этом сообщает ТАСС.
Как пишет агентство, после инцидента девочка была госпитализирована, однако врачам спасти ее не удалось.
Отметим, что это уже третий случай гибели российских туристок в Турции за текущий курортный сезон. Ранее стало известно о гибели 12-летней девочки и 19-летней студентки в стране.
В посольстве РФ в Анкаре агентству заявили, что властям региона был направлен запрос с требованием провести расследование данных инцидентов.
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