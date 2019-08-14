Ломидзе о смерти туристов в Турции: Правильно оценивайте риски для здоровья

Нужно очень хорошо думать, оценивать риски, отправляясь в жаркую страну в самый жаркий период. И в стремлении экономить, нужно выбирать качественные рестораны. Отели и не брать экскурсии на улице», - посоветовала Майя Ломидзе.

Ранее глава АТОР сообщила НСН, что российские туристы готовы экономить на экскурсиях, но не готовы – на комфорте проживания.

