Ломидзе о смерти туристов в Турции: Правильно оценивайте риски для здоровья
Российский генконсул Олег Рогоза заявил, что в Анталье с начала года умерли десятки российских граждан. Он объяснил, что это связано с невниманием соотечественников к состоянию своего здоровья во время поездки на отдых. В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что могло стать причиной трагедии.
«Мы проанализировали все печальные случаи гибели наших туристов. Как показывает статистика страховых компаний, основной причиной трагедий становится состояние здоровья.
Нужно очень хорошо думать, оценивать риски, отправляясь в жаркую страну в самый жаркий период. И в стремлении экономить, нужно выбирать качественные рестораны. Отели и не брать экскурсии на улице», - посоветовала Майя Ломидзе.
Ранее глава АТОР сообщила НСН, что российские туристы готовы экономить на экскурсиях, но не готовы – на комфорте проживания.
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