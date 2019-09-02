Объявлена дата прощания с российской девочкой, погибшей в Турции

Отец 12-летней девочки из России, погибшей в Турции в результате несчастного случая в бассейне, объявил, что завтра состоится прощание. Его слова приводит ТАСС.

Как напоминает RT, российскую маленькую туристку госпитализировали в критическом состоянии 18 августа в Бодруме. Она впала в кому после того, как провела под водой некоторая время из-за того, что её руку засосало в трубу бассейна в гостинице.

Через десять дней девочка умерла. Накануне в посольстве РФ в Анкаре сообщили, что тело умершей отправлено регулярным рейсом из Антальи в Санкт-Петербург.

