Российская студентка умерла после несчастного случая в Турции

Девушка из России, которая захлебнулась в бассейне на отдыхе в Турции, скончалась в московской больнице, сообщает «Московский комсомолец». 19-летняя студентка умерла в НИИ скорой помощи им. Склифосовского накануне вечером.

Молодая туристка отдыхала в Анталье вместе с матерью. Трагедия произошла, когда девушка плавала в бассейне с маской. По непонятным причинам она стала захлебываться. Другие отдыхающие вытащили её из воды, однако пострадавшая впала в кому. Москвичка восемь дней оставалась в турецкой больнице, 30 августа ее переправили на родину. состоится прощание с его дочкой.

Между тем, сегодня в Санкт-Петербурге проходит прощание с 12-летней девочкой, которая также умерла после несчастного случая в бассейне турецкого отеля в Бодруме. 18 августа её госпитализировали в критическом состоянии после того, как её руку засосало в трубу бассейна. Через десять дней несчастная скончалась.

