Еще один украинский беспилотник сбили на подлете к Брянску

На подлете к Брянску сбили еще один беспилотник ВСУ самолетного типа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Российские средства ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее украинский беспилотник сбили в Курчатовском районе Курской области.

Накануне украинский дрон самолетного типа был сбит 27 сентября в Калининском районе Саратовской области, напоминает RT. По предварительной информации, он нес взрывное устройство с поражающими элементами.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:Брянская ОбластьУкраинаВСУБеспилотники

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