Еще один украинский беспилотник сбили на подлете к Брянску
28 сентября 202312:55
На подлете к Брянску сбили еще один беспилотник ВСУ самолетного типа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее украинский беспилотник сбили в Курчатовском районе Курской области.
Накануне украинский дрон самолетного типа был сбит 27 сентября в Калининском районе Саратовской области, напоминает RT. По предварительной информации, он нес взрывное устройство с поражающими элементами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru