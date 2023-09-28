Российские средства ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью
28 сентября 202311:34
Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 11 часов утра 28 сентября.
Накануне украинский дрон самолетного типа был сбит 27 сентября в Калининском районе Саратовской области, передает RT. По предварительной информации, он нес взрывное устройство с поражающими элементами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru