Российские средства ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью

Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.

ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе

В оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 11 часов утра 28 сентября.

Накануне украинский дрон самолетного типа был сбит 27 сентября в Калининском районе Саратовской области, передает RT. По предварительной информации, он нес взрывное устройство с поражающими элементами.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВСУУкраинаБеспилотникиБрянская ОбластьПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры