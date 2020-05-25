Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Как отмечается в официальном телеграм-канале оперштаба, у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число летальных исходов в городе увеличилось до 2 110.

По последним данным оперштаба, за минувшие сутки в РФ выявлено 8946 новых случаев коронавируса. из которых 2560 - в Москве.

В столице режим самоизоляции действует до 31 мая. Ранее руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН высказал мнение, что Москве после отмены карантина придётся намного сложнее, чем другим субъектам РФ. Связано это, по его словам, со структурой экономики.

